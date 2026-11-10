塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯将于11月10日星期二前往土耳其安塔利亚，参加联合国气候变化大会COP31。据Cyprus Mail报道，他在尼科西亚开展外交努力后收到了正式邀请。

11月11日至12日举行领导人峰会

COP31于周一开幕，将持续至11月20日。国家元首和政府首脑峰会定于11月11日和12日举行，届时与会者将阐述各自关于气候行动的立场和承诺。

本次会议致力于加强国际社会应对气候变化的行动、落实《巴黎协定》，以及适应气候危机的后果。与会者还将讨论能源转型、气候行动融资以及增强应对气候变化影响的韧性。

邀请的外交意义

政府消息人士向塞浦路斯通讯社表示，赫里斯托祖利季斯的参与具有特殊的外交意义。消息人士称，这份邀请是尼科西亚协调外交行动的结果，欧洲机构和欧盟成员国也参与其中。

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同一消息人士表示，欧盟基于共同立场就此事施加了压力：成员国充分且平等地参与国际程序，不得受到质疑或被单方面限制。

10月13日，赫里斯托祖利季斯表示，尽管土耳其不承认他为国家元首，他仍将参加COP31峰会。此前在10月11日，政府消息人士向塞浦路斯通讯社称，塞浦路斯据称收到了参加安塔利亚峰会的邀请函。他们没有说明究竟是谁发出了邀请。

这则消息是在Kathimerini发表报道后出现的。该报称，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安向26个欧盟国家的领导人发送了私人信函，邀请他们参加COP31领导人会议。该媒体称，塞浦路斯最初未被列入这一名单。

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