在美国，俄勒冈州立大学的一个团队在添加蚯蚓堆肥的模拟月壤中种出了土豆。据《明镜周刊》报道，这些植物的生长速度和产量可与在地球上种植的土豆相媲美。

30%的蚯蚓堆肥

月球风化层是覆盖月球大部分表面的松散岩石碎屑和尘埃层，其中含有极少量有机质。科学家在其模拟材料中添加了不同比例的蚯蚓堆肥。这是一种营养丰富的有机肥料，由堆肥蚯蚓处理有机废物后形成。

实验表明，基质中含有30%的蚯蚓堆肥，便足以使土豆正常生长。添加比例较低时，植物生长较差，根系发育不充分。由于月球上这一层的组成有所不同，包括月海和高地区域，团队在不同种类的模拟风化层上测试了该方法。

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重金属与营养价值

在风化层中种植植物的主要障碍之一是其中含有较高水平的有害重金属。该研究的共同作者戴维·亨迪推测，有机材料可能通过降低有害化合物对植物的影响，减弱风化层的毒性。

研究人员表示，模拟月壤中种植的土豆，其营养价值与地球上种植的土豆相似。此外，糖生物碱——土豆中的天然毒素——的水平在统计学上也没有更高。研究结果发表在《npj Microgravity》期刊上。

科学家选择土豆，是因为其单位面积热量产出高，并且对长期太空任务具有营养价值。他们还在富集风化层中测试了十个土豆品种；有关最适宜品种的结果计划在另一篇论文中公布。

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