В США команда Университета штата Орегон вырастила картофель в имитированном лунном грунте, обогащённом вермикомпостом. По данным Der Spiegel, по темпам роста и урожайности растения были сопоставимы с картофелем, выращенным на Земле.

30% вермикомпоста

Лунный реголит — слой рыхлых обломков пород и пыли, покрывающий большую часть поверхности Луны, — содержит очень мало органических веществ. Учёные добавляли в его имитации разные доли вермикомпоста — питательного органического удобрения, образующегося в результате переработки органических отходов компостными червями.

Эксперимент показал, что для нормального роста картофеля достаточно 30% вермикомпоста в субстрате. При меньшем количестве добавки растения росли хуже, а их корни были недоразвитыми. Команда проверила метод на различных вариантах имитированного реголита, поскольку состав этого слоя на Луне различается, в частности в районах морей и возвышенностей.

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Тяжёлые металлы и питательная ценность

Одним из главных препятствий для выращивания растений в реголите является высокое содержание вредных тяжёлых металлов. Соавтор исследования Дэвид Хенди предположил, что органический материал может ослаблять токсичность реголита, уменьшая воздействие вредных соединений на растения.

Исследователи сообщили, что картофель из имитированного лунного грунта имел питательную ценность, сходную с картофелем, выращенным на Земле. Также уровень гликоалкалоидов — природных токсинов в картофеле — статистически не был выше. Результаты опубликовали в журнале npj Microgravity.

Учёные выбрали картофель из-за его высокой калорийности на единицу площади и питательной ценности для длительных космических миссий. Они также проверили десять сортов картофеля в обогащённом реголите; результаты о наиболее подходящих сортах планируют опубликовать в отдельной работе.

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