W USA zespół z Uniwersytetu Stanowego Oregonu wyhodował ziemniaki w symulowanej glebie księżycowej wzbogaconej wermikompostem. Jak podaje Der Spiegel, pod względem tempa wzrostu i plonów rośliny były porównywalne z ziemniakami uprawianymi na Ziemi.

30% wermikompostu

Regolit księżycowy — warstwa luźnych odłamków skał i pyłu pokrywająca większość powierzchni Księżyca — zawiera bardzo mało materii organicznej. Naukowcy dodawali do jego symulacji różne proporcje wermikompostu, odżywczego nawozu organicznego powstającego w wyniku przetwarzania odpadów organicznych przez dżdżownice kompostowe.

Eksperyment wykazał, że do normalnego wzrostu ziemniaków wystarcza 30% wermikompostu w podłożu. Przy mniejszej ilości dodatku rośliny rosły gorzej, a ich korzenie były słabo rozwinięte. Zespół sprawdził metodę na różnych wariantach symulowanego regolitu, ponieważ skład tej warstwy na Księżycu różni się, w tym na obszarach mórz i wyżyn.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Metale ciężkie i wartość odżywcza

Jedną z głównych przeszkód w uprawie roślin w regolicie jest wysoka zawartość szkodliwych metali ciężkich. Współautor badania David Hendi przypuszcza, że materiał organiczny może osłabiać toksyczność regolitu, zmniejszając wpływ szkodliwych związków na rośliny.

Badacze poinformowali, że ziemniaki z symulowanej gleby księżycowej miały wartość odżywczą podobną do ziemniaków uprawianych na Ziemi. Również poziom glikoalkaloidów — naturalnych toksyn w ziemniakach — nie był statystycznie wyższy. Wyniki opublikowano w czasopiśmie npj Microgravity.

Naukowcy wybrali ziemniaki ze względu na ich wysoką kaloryczność w przeliczeniu na jednostkę powierzchni oraz wartość odżywczą podczas długotrwałych misji kosmicznych. Sprawdzili także dziesięć odmian ziemniaków w wzbogaconym regolicie; wyniki dotyczące najodpowiedniejszych odmian planują opublikować w osobnej pracy.

Czytaj nas na