W Niemczech 22,3% uczestników nowego badania poparło ideę „jednej silnej partii”, która ucieleśniałaby wspólnotę narodową. W landach wschodnich kraju wskaźnik ten wyniósł 30,9%. Poinformowała o tym Deutsche Welle, powołując się na badanie autorytaryzmu przedstawione w Berlinie.

Spadek zadowolenia z demokracji

Sondaż przeprowadził Instytut Badań nad Demokracją im. Elsy Frenkel-Brunswik przy Uniwersytecie w Lipsku. Opiera się on na odpowiedziach ponad 900 respondentów, których badacze uznają za reprezentatywną próbę ludności Niemiec.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia tej serii badań w 2002 roku poparcie dla demokracji jako idei spadło poniżej 90%. Najniższy poziom odnotowano wśród mieszkańców byłej Niemiec Wschodnich — 85,7%. Jednocześnie tylko jedna trzecia respondentów w całym kraju jest zadowolona z tego, jak demokracja działa w codziennym życiu: 22,8% na wschodzie i 36% na zachodzie.

Wzrost nastrojów skrajnie prawicowych

Odsetek respondentów o konsekwentnie skrajnie prawicowym światopoglądzie osiągnął 6,9% — to najwyższy wskaźnik od 2014 roku. Poparcie dla tego, co badacze nazwali szowinistyczną dumą narodową, wyniosło 19,9%, co również stało się najwyższym wynikiem w całej historii badania.

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Niemal 15% ankietowanych zgodziło się z tezą, że „wszystko musi się rozpaść, aby mogło powstać coś nowego”. Niemal co trzeci uważa, że aby zmienić obecną sytuację, potrzebne jest coś radykalnego, a kolejne 29,1% częściowo zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Autorzy badania odnotowali również wzrost nastrojów antysemickich, które od 2022 roku zwiększyły się ponad dwukrotnie. Dla 16% respondentów polityka rządu Izraela jest czynnikiem decydującym o postawach antysemickich. Poziom wrogości wobec muzułmanów wyniósł 34,1%, a 18,3% uczestników zgodziło się z twierdzeniami antyfeministycznymi.

Zgodnie z badaniem, wśród wyborców, których cechuje dążenie do radykalnego zerwania z obecnym stanem rzeczy oraz silniejsze nastroje antysemickie, znaczna część preferuje partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Jednocześnie badacze zaznaczyli, że w poprzednich latach wysoki poziom poparcia dla skrajnie prawicowych twierdzeń później spadał.

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