在德国，一项新研究中有22.3%的参与者支持建立“单一强大政党”的理念，即由该党体现民族共同体。在该国东部各州，这一比例为30.9%。德国之声援引在柏林发布的一项威权主义研究报道称。

对民主的满意度下降

该调查由莱比锡大学埃尔莎·弗伦克尔-布伦斯维克民主研究所开展。调查基于900多名受访者的回答，研究人员认为这一样本具有德国人口代表性。

自这系列研究于2002年开始以来，对民主作为一种理念的支持率首次降至90%以下。最低水平出现在原东德居民中，为85.7%。与此同时，全国只有三分之一的受访者对民主在日常生活中的运行方式感到满意：东部为22.8%，西部为36%。

极右翼情绪上升

持有一贯极右翼世界观的受访者比例达到6.9%，是自2014年以来的最高值。对研究人员所称的沙文主义民族自豪感的认同率为19.9%，这也是该研究开展以来的最高水平。

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近15%的受访者同意“必须让一切崩溃，才能出现新的事物”这一说法。近三分之一的人认为，要改变当前状况需要采取某种激进措施，另有29.1%的人部分同意这一说法。

研究作者还记录到反犹太主义情绪上升，自2022年以来已增加一倍以上。对16%的受访者而言，以色列政府的政策是影响反犹太主义态度的决定性因素。对穆斯林的敌意水平为34.1%，18.3%的参与者同意反女权主义说法。

研究显示，在具有与现状彻底决裂的倾向和更强烈反犹太主义情绪的选民中，相当一部分人更倾向于德国选择党（AfD）。同时，研究人员指出，在此前几年，对极右翼说法的高认同水平后来有所下降。

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