В Германии 22,3% участников нового исследования поддержали идею «единой сильной партии», которая воплощала бы национальное сообщество. В восточных землях страны этот показатель составил 30,9%. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование авторитаризма, представленное в Берлине.

Падение удовлетворенности демократией

Опрос провел Институт исследований демократии имени Эльзы Френкель-Брунсвик при Лейпцигском университете. Он основан на ответах более 900 респондентов, которых исследователи считают репрезентативной выборкой населения Германии.

Впервые с начала этой серии исследований в 2002 году поддержка демократии как идеи опустилась ниже 90%. Самый низкий уровень зафиксировали среди жителей бывшей Восточной Германии — 85,7%. В то же время лишь треть опрошенных по стране довольна тем, как демократия работает в повседневной жизни: 22,8% на востоке и 36% на западе.

Рост ультраправых настроений

Доля респондентов с последовательным ультраправым мировоззрением достигла 6,9% — это самый высокий показатель с 2014 года. Одобрение того, что исследователи назвали шовинистической национальной гордостью, составило 19,9%, что также стало максимумом за все время проведения исследования.

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Почти 15% опрошенных согласились с тезисом, что «все должно рухнуть, чтобы могло возникнуть что-то новое». Почти каждый третий считает, что для изменения нынешнего положения нужно что-то радикальное, еще 29,1% частично согласились с этим утверждением.

Авторы исследования также зафиксировали рост антисемитских настроений, которые с 2022 года увеличились более чем вдвое. Для 16% респондентов политика правительства Израиля является определяющим фактором антисемитских установок. Уровень враждебного отношения к мусульманам составил 34,1%, а 18,3% участников согласились с антифеминистскими утверждениями.

Согласно исследованию, среди избирателей, которым свойственны стремление к радикальному разрыву с нынешним положением вещей и более сильные антисемитские настроения, значительная часть отдает предпочтение партии «Альтернатива для Германии» (AfD). В то же время исследователи отметили, что в предыдущие годы высокий уровень одобрения ультраправых утверждений впоследствии снижался.

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