电信公司沃达丰计划在未来两年内在德国削减或调动约2300个工作岗位。这占该公司在德国约1.2万名员工的19%以上，意味着近五分之一的岗位将受到影响，《明镜周刊》报道。

削减成本与人工智能

沃达丰德国负责人马塞尔·德·格罗特向员工通报了一项节约和重组计划。该公司称，这一计划源于在多年大量客户流失后简化组织结构并加强自身地位的需要。

除削减材料和运营活动支出外，沃达丰还打算降低人力成本。公司计划将部分任务交给人工智能，并扩大其在公司运营中的应用。

德·格罗特表示，沃达丰在过去两年中已稳定业务，在企业客户领域重新获得发展势头，并改善产品、网络和服务。同时，他强调，鉴于市场正在发生根本性且快速的变化，这还不够。

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电信市场的竞争

沃达丰还打算投资于具有前景的领域，包括光纤网络、云服务以及面向企业客户的网络安全解决方案。

该公司一直在固定互联网和宽带通信领域失去市场份额。德国取消有线电视的Nebenkostenprivileg也给盈利能力带来额外压力，加剧了对数百万电视客户的竞争。

沃达丰的竞争对手O2 Telefónica此前也宣布了一项节约计划：该公司计划削减1100个工作岗位，并关闭800家O2门店中的60家。

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