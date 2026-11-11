由美国旧金山 Gladstone Institute 生物工程师安德鲁·杨领导的科学家团队绘制了一份图谱，涵盖血脑屏障从血液运送至小鼠大脑的92种蛋白质。研究人员总共追踪了861种蛋白质。据ScienceAlert报道，这项工作表明，该屏障不仅保护大脑免受潜在有害物质的影响，还会选择性地将所需蛋白质递送至特定类型的细胞。

来自肝脏的蛋白质与脑细胞

被发现的蛋白质之一是来自肝脏的 APOA1，它被输送至星形胶质细胞。其进入激活了一条与维持健康神经连接有关的通路。作者引用的先前研究将这条通路的异常与阿尔茨海默病风险增加联系起来。

另一种源自肝脏的蛋白质——α1-抗胰蛋白酶——进入了小胶质细胞，即大脑的主要免疫细胞。在健康小鼠中，吸收更多这种蛋白质的小胶质细胞往往表达更多与神经退行性变相关的基因。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在阿尔茨海默病模型中的测试

科学家比较了健康小鼠与具有类似阿尔茨海默病症状、包括淀粉样斑块的基因改造动物中的蛋白质运输情况。在采用这种模型的小鼠中，大脑内 APOA1 水平较低，而α1-抗胰蛋白酶的摄取较高。

研究人员对部分动物采用了靶向肝脏的基因治疗，以增强 APOA1 的产生。此后，大脑中的该蛋白质水平升高，小鼠表现出更少的阿尔茨海默病迹象。该研究发表于《Cell》期刊。

作者强调，结果是在小鼠身上获得的。其是否适用于人类及其他神经系统疾病仍有待确定，因为不同物种的血脑屏障受体、血浆成分以及屏障本身的特性存在差异。

关注我们在