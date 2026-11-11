Команда учёных под руководством биоинженера Эндрю Янга из Gladstone Institute в Сан-Франциско, США, составила атлас 92 белков, которые гематоэнцефалический барьер переносит из крови в мозг мышей. Всего исследователи отслеживали 861 белок. Как сообщает ScienceAlert, работа указывает, что барьер не только защищает мозг от потенциально вредных веществ, но и избирательно доставляет нужные белки к определённым типам клеток.

Белки из печени и клетки мозга

Один из выявленных белков — APOA1, происходящий из печени, — направлялся к астроцитам. Его поступление активировало путь, связанный с поддержанием здоровых нейронных связей. Предыдущие исследования, на которые ссылаются авторы, связывали нарушения этого пути с ростом риска болезни Альцгеймера.

Другой белок печёночного происхождения, альфа-1-антитрипсин, попадал в микроглию — основные иммунные клетки мозга. У здоровых мышей микроглия, поглощавшая больше этого белка, как правило, экспрессировала больше генов, связанных с нейродегенерацией.

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Проверка на модели болезни Альцгеймера

Учёные сравнили транспорт белков у здоровых мышей и генетически модифицированных животных с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, включая амилоидные бляшки. У мышей с такой моделью уровень APOA1 в мозге был ниже, а поглощение альфа-1-антитрипсина — выше.

Части животных применили генную терапию, направленную на печень, чтобы усилить выработку APOA1. После этого уровень белка в мозге вырос, а у мышей обнаружили меньше признаков болезни Альцгеймера. Исследование опубликовали в журнале Cell.

Авторы подчёркивают, что результаты получены на мышах. Их применимость к людям и другим неврологическим заболеваниям ещё предстоит установить, поскольку виды различаются рецепторами гематоэнцефалического барьера, составом плазмы крови и свойствами самого барьера.

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