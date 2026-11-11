Zespół naukowców pod kierownictwem bioinżyniera Andrew Yanga z Gladstone Institute w San Francisco w USA opracował atlas 92 białek, które bariera krew–mózg transportuje z krwi do mózgów myszy. Łącznie badacze śledzili 861 białek. Jak informuje ScienceAlert, praca wskazuje, że bariera nie tylko chroni mózg przed potencjalnie szkodliwymi substancjami, lecz także selektywnie dostarcza potrzebne białka do określonych typów komórek.

Białka z wątroby i komórki mózgu

Jedno ze zidentyfikowanych białek — APOA1, pochodzące z wątroby — było kierowane do astrocytów. Jego dostarczanie aktywowało szlak związany z utrzymaniem zdrowych połączeń neuronalnych. Wcześniejsze badania, na które powołują się autorzy, wiązały zaburzenia tego szlaku ze wzrostem ryzyka choroby Alzheimera.

Inne białko pochodzenia wątrobowego, alfa-1-antytrypsyna, trafiało do mikrogleju — głównych komórek odpornościowych mózgu. U zdrowych myszy mikroglej, który pochłaniał więcej tego białka, miał tendencję do ekspresji większej liczby genów związanych z neurodegeneracją.

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Test na modelu choroby Alzheimera

Naukowcy porównali transport białek u zdrowych myszy i genetycznie zmodyfikowanych zwierząt z objawami podobnymi do choroby Alzheimera, w tym z blaszkami amyloidowymi. U myszy z takim modelem poziom APOA1 w mózgu był niższy, a wychwyt alfa-1-antytrypsyny — wyższy.

U części zwierząt zastosowano terapię genową ukierunkowaną na wątrobę, aby zwiększyć produkcję APOA1. Następnie poziom białka w mózgu wzrósł, a u myszy stwierdzono mniej oznak choroby Alzheimera. Badanie opublikowano w czasopiśmie Cell.

Autorzy podkreślają, że wyniki uzyskano na myszach. Ich zastosowanie do ludzi i innych chorób neurologicznych pozostaje do ustalenia, ponieważ gatunki różnią się receptorami bariery krew–mózg, składem osocza krwi oraz właściwościami samej bariery.

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