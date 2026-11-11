Учені описали 92 білки, які бар’єр переносить у мозок — ScienceAlert

Команда науковців під керівництвом біоінженера Ендрю Янга з Gladstone Institute у Сан-Франциско, США, склала атлас 92 білків, які гематоенцефалічний бар’єр переносить із крові до мозку мишей. Загалом дослідники відстежували 861 білок. Як повідомляє ScienceAlert, робота вказує, що бар’єр не лише захищає мозок від потенційно шкідливих речовин, а й вибірково доставляє потрібні білки до певних типів клітин.

Білки з печінки та клітини мозку

Один із виявлених білків — APOA1, який походить із печінки, — спрямовувався до астроцитів. Його надходження активувало шлях, пов’язаний із підтриманням здорових нейронних зв’язків. Попередні дослідження, на які посилаються автори, пов’язували порушення цього шляху зі зростанням ризику хвороби Альцгеймера.

Інший білок печінкового походження, альфа-1-антитрипсин, потрапляв до мікроглії — основних імунних клітин мозку. У здорових мишей мікроглія, що поглинала більше цього білка, мала тенденцію експресувати більше генів, асоційованих із нейродегенерацією.

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Перевірка на моделі хвороби Альцгеймера

Вчені порівняли транспорт білків у здорових мишей і генетично модифікованих тварин із симптомами, подібними до хвороби Альцгеймера, зокрема амілоїдними бляшками. У мишей із такою моделлю рівень APOA1 у мозку був нижчим, а поглинання альфа-1-антитрипсину — вищим.

Частині тварин застосували генну терапію, спрямовану на печінку, щоб посилити вироблення APOA1. Після цього рівень білка в мозку зріс, а у мишей виявили менше ознак хвороби Альцгеймера. Дослідження опублікували в журналі Cell.

Автори наголошують, що результати отримано на мишах. Їхню застосовність до людей та інших неврологічних захворювань ще належить встановити, оскільки види відрізняються рецепторами гематоенцефалічного бар’єра, складом плазми крові та властивостями самого бар’єра.

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