Firma telekomunikacyjna Vodafone planuje w ciągu najbliższych dwóch lat zlikwidować lub przenieść około 2300 miejsc pracy w Niemczech. Stanowi to ponad 19% z około 12 tysięcy pracowników firmy w kraju, co oznacza, że zmiany obejmą niemal co piąte stanowisko, informuje Der Spiegel.

Cięcia kosztów i AI

Szef Vodafone w Niemczech, Marcel de Groot, poinformował pracowników o programie oszczędnościowym i reorganizacji. Firma wyjaśnia go potrzebą uproszczenia struktur i wzmocnienia swojej pozycji po latach znacznego odpływu klientów.

Oprócz ograniczenia wydatków na materiały i działalność operacyjną Vodafone zamierza zmniejszyć koszty personelu. Część zadań planuje przekazać sztucznej inteligencji, rozszerzając jej zastosowanie w działalności firmy.

Według de Groota Vodafone w ciągu ostatnich dwóch lat ustabilizował działalność, ponownie nabiera dynamiki w segmencie klientów korporacyjnych oraz poprawia produkty, sieci i usługi. Jednocześnie podkreślił, że to nie wystarcza z powodu fundamentalnych i szybkich zmian na rynku.

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Konkurencja na rynku telekomunikacyjnym

Vodafone zamierza jednocześnie inwestować w perspektywiczne obszary, w tym sieci światłowodowe, usługi chmurowe oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla klientów biznesowych.

Firma traciła udziały w segmentach stacjonarnego internetu i łączy szerokopasmowych. Dodatkową presję na rentowność wywołało zniesienie w Niemczech Nebenkostenprivileg dla telewizji kablowej, co zaostrzyło konkurencję o miliony klientów telewizyjnych.

Konkurent Vodafone, O2 Telefónica, również wcześniej ogłosił program oszczędnościowy: firma planuje zlikwidować 1100 miejsc pracy i zamknąć 60 z 800 sklepów O2.

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