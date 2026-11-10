Латвийская авиакомпания airBaltic обратилась в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка с ходатайством о разрешении прекратить договоры лизинга еще трех самолетов Airbus A220-300. Речь идет о воздушных судах с регистрациями YL-CSN, YL-CSL и YL-CSM, сообщает Baltic News Network.

Самолеты не входят в планы флота

Ходатайство подали 6 ноября. Авиакомпания просит, чтобы прекращение договоров вступило в силу 25 ноября, хотя слушание по делу назначено на 9 декабря. В компании заявили, что после оценки долгосрочных потребностей флота эти самолеты больше не входят в ее будущие операционные и бизнес-планы.

airBaltic также отметила, что расходы по соответствующим договорам лизинга превышают текущие рыночные ставки для аналогичных самолетов. Председатель и генеральный директор советника перевозчика по реструктуризации Seabury Global Advisors Майкл Кокс в декларации для суда заявил, что содержание избыточных самолетов будет создавать расходы без соответствующей экономической выгоды.

Борт в цветах латвийского флага

По данным архивов агентства LETA, самолет YL-CSL был поставлен в ноябре 2018 года и окрашен в цвета латвийского флага к столетию Латвии. YL-CSN airBaltic получила в конце сентября 2018 года, а YL-CSM — в начале декабря того же года.

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Согласно приложению к судебному заявлению, планеры всех трех самолетов находятся в аэропорту Риги. По одному двигателю от YL-CSN и YL-CSM размещены на предприятии Collins Aerospace во французской Тулузе. Лизингодателем YL-CSN является зарегистрированная в Ирландии компания MACH AOE 2 Designated Activity Company, а два других самолета арендуются у EOS Aviation 18 (Ireland) Limited.

Сокращение флота в рамках реструктуризации

30 октября airBaltic уже обращалась в тот же суд с просьбой разрешить прекратить лизинг шести Airbus A220-300. Таким образом, в рамках реструктуризации перевозчик просит разрешения вернуть в общей сложности девять самолетов. Компания также планирует и дальше сокращать флот, возвращая другие арендованные самолеты и избыточные запасные двигатели.

Согласно данным, поданным в суд, флот airBaltic состоит из 54 Airbus A220-300: 46 из них компания арендует, еще восемь находятся в ее собственности. В октябре суд одобрил для перевозчика DIP-финансирование на сумму до 350 млн евро на время процедуры Chapter 11. Авиакомпания заявляла, что будет выполнять рейсы по расписанию, а действующие билеты и бронирования останутся в силе.

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