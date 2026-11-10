В кафедральном соборе Толедо в Испании состоялась заупокойная месса по 69 людям, погибшим в результате столкновения двух высокоскоростных поездов на маршруте Мадрид—Севилья. В центре храма установили 69 свечей — по одной в память о каждом погибшем. Жители Урды, городка неподалеку от места аварии, по очереди ставили свечи у креста, специально привезенного в Толедо, сообщает Tagesschau.

Траурная церемония в соборе

На церемонии присутствовали король Испании Филипп VI и королева Летисия. Среди родственников погибших была Ана Бенитес, потерявшая в аварии брата Давида. Она прочитала отрывок из Первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, который завершается словами: «Утешайте друг друга сими словами».

В собор также пришли люди, регулярно пользовавшиеся высокоскоростными поездами на этой линии. Барбара Молеро рассказала, что до аварии ежедневно ездила поездом AVE из Толедо в Мадрид, а новость о катастрофе не покидала ее весь день.

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Причины столкновения выясняют

Причины аварии до сих пор окончательно не установлены. По данным Tagesschau, одному из поездов из диспетчерского центра в Мадриде подали сигнал продолжать движение. Он двигался со скоростью почти 200 км/ч и врезался в другой поезд, который оставался на пути.

На траурной службе также присутствовали исполняющий обязанности министра транспорта Карлос Куэрпо и лидер крупнейшей оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Член городского совета Урды от Народной партии Пилар Фернандес заявила, что этим вечером главным для нее являются трагедия 69 семей и люди, остающиеся в больницах, а не политические разногласия.

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