W katedrze w Toledo w Hiszpanii odbyła się msza żałobna za 69 osób, które zginęły w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości na trasie Madryt–Sewilla. W centrum świątyni ustawiono 69 świec — po jednej ku pamięci każdej ofiary. Mieszkańcy Urdy, miasteczka położonego w pobliżu miejsca katastrofy, kolejno stawiali świece przy krzyżu specjalnie przywiezionym do Toledo, informuje Tagesschau.

Ceremonia żałobna w katedrze

W ceremonii uczestniczyli król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja. Wśród krewnych ofiar była Ana Benítez, która w katastrofie straciła brata Davida. Odczytała fragment Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan, kończący się słowami: „Pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami”.

Do katedry przyszły także osoby, które regularnie korzystały z pociągów dużych prędkości na tej linii. Bárbara Molero powiedziała, że przed katastrofą codziennie jeździła pociągiem AVE z Toledo do Madrytu, a wiadomość o tragedii nie opuszczała jej przez cały dzień.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trwa ustalanie przyczyn zderzenia

Przyczyny katastrofy nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Według Tagesschau jednemu z pociągów centrum dyspozytorskie w Madrycie przekazało sygnał, by kontynuował jazdę. Jechał on z prędkością niemal 200 km/h i uderzył w drugi pociąg, który pozostawał na torze.

W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli także pełniący obowiązki ministra transportu Carlos Cuerpo oraz lider największej opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo. Członkini rady miejskiej Urdy z ramienia Partii Ludowej Pilar Fernández oświadczyła, że tego wieczoru najważniejsza jest dla niej tragedia 69 rodzin i ludzie, którzy pozostają w szpitalach, a nie różnice polityczne.

Czytaj nas na