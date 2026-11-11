Costco wypłaci akcjonariuszom specjalną dywidendę w wysokości 30 USD — CNBC
Costco ogłosiło wypłatę specjalnej dywidendy w wysokości 30 USD na akcję. Aby otrzymać wypłatę, inwestorzy muszą figurować w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia roboczego 24 listopada. Wypłatę zaplanowano na 4 grudnia.
Jak podaje CNBC, będzie to szósta wypłata specjalnej dywidendy w całej historii detalisty. Zazwyczaj, aby znaleźć się w rejestrze, akcjonariusz musi posiadać akcje co najmniej jeden dzień roboczy przed datą ustalenia prawa do dywidendy.
Skup akcji za 4 mld USD
Wraz ze specjalną dywidendą Costco ogłosiło program skupu własnych akcji o wartości 4 mld USD. Skup zmniejsza liczbę akcji w obrocie, dlatego udział akcjonariuszy w spółce zwiększa się bez nabywania dodatkowych papierów wartościowych.
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Po ogłoszeniu akcje Costco rankiem 11 listopada zbliżyły się do historycznego maksimum 1 096 USD, ustanowionego 19 maja, lecz później częściowo straciły zyskane pozycje. Od początku kwartału akcje spółki zdrożały o ponad 18%, a od początku 2026 roku — o 25%. Dla porównania indeks S&P 500 wzrósł w tym okresie o 11,5%.
Wycena spółki i opłaty członkowskie
Analitycy Deutsche Bank wskazali, że coraz większe specjalne wypłaty są dodatkowym argumentem za premiową wyceną Costco. Według CNBC stosunek ceny akcji do prognozowanych zysków spółki w kolejnych 12 miesiącach wynosi 46,4, podczas gdy wskaźnik forward dla S&P 500 jest niższy niż połowa tego poziomu.
Costco uzyskuje znaczną część przychodów z rocznych opłat członkowskich, a dane dotyczące liczby członków publikuje co kwartał. Podczas raportu za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027, czyli kwartał listopadowy, inwestorzy będą obserwować tempo wzrostu liczby członków oraz poziom odnawiania subskrypcji.