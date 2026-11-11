Costco объявила о выплате специальных дивидендов в размере $30 на акцию. Чтобы получить выплату, инвесторы должны быть внесены в реестр акционеров по состоянию на конец рабочего дня 24 ноября. Выплата запланирована на 4 декабря.

Как сообщает CNBC, это будет шестая выплата специальных дивидендов за всю историю ритейлера. Обычно для внесения в реестр акционер должен владеть акциями не менее одного рабочего дня до даты фиксации.

Выкуп акций на $4 млрд

Вместе со специальными дивидендами Costco объявила программу выкупа собственных акций на $4 млрд. Выкуп сокращает количество акций в обращении, поэтому доля владения акционеров в компании увеличивается без приобретения дополнительных ценных бумаг.

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После объявления акции Costco утром 11 ноября приблизились к историческому максимуму в $1096, установленному 19 мая, но позднее частично потеряли завоеванные позиции. С начала квартала бумаги компании подорожали более чем на 18%, а с начала 2026 года — на 25%. Для сравнения, индекс S&P 500 за этот период вырос на 11,5%.

Оценка компании и членские взносы

Аналитики Deutsche Bank отметили, что все более крупные специальные выплаты являются дополнительным аргументом в пользу премиальной оценки Costco. По данным CNBC, соотношение цены акций к прогнозируемой прибыли компании в следующие 12 месяцев составляет 46,4, тогда как форвардный показатель S&P 500 менее чем вдвое ниже этого уровня.

Costco получает значительную часть доходов от ежегодных членских взносов, а данные о количестве членов компания публикует ежеквартально. Во время отчета за первый квартал 2027 финансового года, или ноябрьский квартал, инвесторы будут следить за темпами роста членства и уровнем продления подписок.

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