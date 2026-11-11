Costco宣布派发每股30美元的特别股息。为获得这笔款项，投资者必须在11月24日营业结束时被登记在股东名册中。派发日期定于12月4日。

据CNBC报道，这将是这家零售商历史上第六次派发特别股息。通常，为被纳入股东名册，股东必须在登记日之前至少一个工作日持有股票。

40亿美元股票回购

除特别股息外，Costco还宣布了一项40亿美元的股票回购计划。回购会减少流通股数量，因此股东在公司中的持股比例会在无需购买额外证券的情况下增加。

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公告发布后，Costco股价在11月11日上午接近5月19日创下的1096美元历史高点，但随后部分回吐涨幅。自本季度开始以来，该公司股票上涨超过18%；自2026年初以来上涨25%。相比之下，标普500指数在此期间上涨11.5%。

公司估值与会员费

德意志银行分析师指出，规模不断增加的特别派息是支持Costco获得溢价估值的又一论据。据CNBC数据，该公司股价与未来12个月预期收益的比率为46.4，而标普500指数的远期指标不到这一水平的一半。

Costco的很大一部分收入来自年度会员费，公司每季度披露会员数量数据。在2027财年第一季度，即11月季度的报告期间，投资者将关注会员增长速度和订阅续费水平。

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