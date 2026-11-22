哈斯车队确认，巴西车手拉斐尔·卡马拉将参加F1赛季最后两站比赛——11月27日至29日的卡塔尔大奖赛，以及下一周的阿布扎比大奖赛。由于赛历冲突，这名21岁的车手无法同时参加F2最后几轮比赛，而他正在争夺该项赛事的冠军。

据天空体育新闻报道，这是车队作出的决定。卡马拉在11月初的圣保罗大奖赛上完成F1首秀，此前埃斯特班·奥康在墨西哥大奖赛前离开车队。哈斯在墨西哥站由储备车手平川亮出赛。

代表哈斯的首次出赛

在巴西完成首秀后，卡马拉还与队友奥利弗·贝尔曼一同参加了拉斯维加斯大奖赛，并以第16名完赛。这名巴西车手如今将保留自己在车队中的位置直至赛季结束，并预计从明年开始代表哈斯完成一个完整赛季。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

车队领队小松礼雄表示，哈斯很高兴能让卡马拉驾驶赛车完成本赛季，并在他代表车队前两次出赛后继续开展工作。他表示，这名车手将赛道上的每一次练习都视为学习机会，并越来越融入团队。

F2冠军争夺

在F2最后两轮比赛前，卡马拉在总积分榜上领先红牛储备车手尼古拉·措洛夫7分。该低级别赛事的分站与F1最后几场比赛在同一周末举行，因此他无法同时参加两个锦标赛。

要在赢得F3锦标赛冠军一年后夺得F2冠军，卡马拉需要措洛夫在最后四场比赛中获得少于7分，且没有其他车手在积分榜上超越这名巴西车手。

关注我们在