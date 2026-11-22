Команда Haas подтвердила, что бразильский гонщик Рафаэль Камара выступит в двух заключительных этапах сезона Формулы-1 — Гран-при Катара 27–29 ноября и Гран-при Абу-Даби на следующей неделе. Из-за совпадения календарей 21-летний пилот не сможет одновременно принять участие в финальных раундах Формулы-2, где борется за титул.

О решении команды сообщает Sky Sports News. Камара дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Сан-Паулу в начале ноября после того, как Эстебан Окон покинул команду перед Гран-при Мексики. На мексиканском этапе за Haas выступил резервный пилот Рё Хиракава.

Первые старты за Haas

После дебюта в Бразилии Камара также вышел на старт Гран-при Лас-Вегаса вместе с напарником Оливером Берманом и финишировал 16-м. Теперь бразилец сохранит место в команде до конца сезона, а со следующего года должен провести полный сезон в составе Haas.

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Руководитель команды Аяо Комацу заявил, что Haas рада завершить сезон с Камарой за рулём и продолжить работу после его первых двух стартов за команду. По его словам, пилот использовал каждую сессию на трассе как возможность учиться и всё больше интегрировался в коллектив.

Борьба за титул Формулы-2

Перед двумя финальными раундами Формулы-2 Камара лидирует в общем зачёте, опережая резервного гонщика Red Bull Николу Цолова на семь очков. Этапы младшей серии проходят в те же уикенды, что и последние гонки Формулы-1, поэтому он не сможет выступить в обоих чемпионатах.

Чтобы завоевать титул Формулы-2 через год после победы в чемпионате Формулы-3, Камаре необходимо, чтобы Цолов набрал менее семи очков в четырёх последних гонках и ни один другой пилот не опередил бразильца в турнирной таблице.

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