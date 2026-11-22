Zespół Haas potwierdził, że brazylijski kierowca Rafael Camara wystąpi w dwóch końcowych rundach sezonu Formuły 1 — Grand Prix Kataru 27–29 listopada oraz Grand Prix Abu Zabi w następnym tygodniu. Z powodu kolizji kalendarzy 21-letni kierowca nie będzie mógł jednocześnie wziąć udziału w finałowych rundach Formuły 2, gdzie walczy o tytuł.

O decyzji zespołu informuje Sky Sports News. Camara zadebiutował w Formule 1 podczas Grand Prix São Paulo na początku listopada, po tym jak Esteban Ocon opuścił zespół przed Grand Prix Meksyku. W meksykańskiej rundzie dla Haasa wystąpił kierowca rezerwowy Ryo Hirakawa.

Pierwsze starty dla Haasa

Po debiucie w Brazylii Camara wystartował również w Grand Prix Las Vegas wraz z zespołowym kolegą Oliverem Bearmanem i zajął 16. miejsce. Brazylijczyk zachowa teraz miejsce w zespole do końca sezonu, a od przyszłego roku ma zaliczyć pełny sezon w barwach Haasa.

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Szef zespołu Ayao Komatsu oświadczył, że Haas cieszy się z możliwości zakończenia sezonu z Camarą za kierownicą i kontynuowania pracy po jego pierwszych dwóch startach dla zespołu. Jak podkreślił, kierowca wykorzystywał każdą sesję na torze jako okazję do nauki i coraz bardziej integrował się z zespołem.

Walka o tytuł Formuły 2

Przed dwiema finałowymi rundami Formuły 2 Camara prowadzi w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając o siedem punktów rezerwowego kierowcę Red Bulla, Nikolę Tsolova. Rundy niższej serii odbywają się w te same weekendy co ostatnie wyścigi Formuły 1, dlatego nie będzie mógł wystąpić w obu mistrzostwach.

Aby zdobyć tytuł Formuły 2 rok po zwycięstwie w mistrzostwach Formuły 3, Camara potrzebuje, by Tsolov zdobył mniej niż siedem punktów w czterech ostatnich wyścigach i by żaden inny kierowca nie wyprzedził Brazylijczyka w klasyfikacji.

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