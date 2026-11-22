Команда Haas підтвердила, що бразильський гонщик Рафаель Камара виступить у двох завершальних етапах сезону Формули-1 — Гран-прі Катару 27–29 листопада та Гран-прі Абу-Дабі наступного тижня. Через збіг календарів 21-річний пілот не зможе одночасно взяти участь у фінальних раундах Формули-2, де бореться за титул.

Про рішення команди повідомляє Sky Sports News. Камара дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Сан-Паулу на початку листопада після того, як Естебан Окон залишив команду перед Гран-прі Мехіко. На мексиканському етапі за Haas виступив резервний пілот Рьо Хіракава.

Перші старти за Haas

Після дебюту в Бразилії Камара також вийшов на старт Гран-прі Лас-Вегаса разом із напарником Олівером Берманом і фінішував 16-м. Тепер бразилець збереже місце в команді до кінця сезону, а з наступного року має провести повний сезон у складі Haas.

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Керівник команди Аяо Комацу заявив, що Haas рада завершити сезон із Камарою за кермом і продовжити роботу після його перших двох стартів за команду. За його словами, пілот використовував кожну сесію на трасі як можливість навчатися та дедалі більше інтегрувався в колектив.

Боротьба за титул Формули-2

Перед двома фінальними раундами Формули-2 Камара очолює загальний залік, випереджаючи резервного гонщика Red Bull Ніколу Цолова на сім очок. Етапи молодшої серії відбуваються в ті самі вікенди, що й останні гонки Формули-1, тому він не зможе виступити в обох чемпіонатах.

Щоб здобути титул Формули-2 через рік після перемоги в чемпіонаті Формули-3, Камарі потрібно, аби Цолов набрав менш як сім очок у чотирьох останніх гонках і жоден інший пілот не випередив бразильця в турнірній таблиці.

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