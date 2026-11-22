丹麦首相梅特·弗雷泽里克森表示，哈马斯支持者是丹麦社会中不断壮大的敌人，并呼吁采取更严格的移民政策。她在接受记者约阿希姆·B·奥尔森采访时作出上述表态，《耶路撒冷邮报》报道。

弗雷泽里克森称，丹麦有支持哈马斯的人，也有认为《古兰经》法律高于民主的人。她认为，这类观点会破坏开放、自由和民主的社会。

更严格的移民政策

这位丹麦政府首脑表示，她在安全和移民问题上持强硬立场。她强调，如果丹麦希望继续成为一个宜居的社会，就必须应对内部和外部威胁。

弗雷泽里克森补充说，她多年来一直主张采取更严格的移民政策，包括自担任司法部长期间起。她还批评了丹麦此前的看法，即来自伊斯兰国家的移民会感激该国的社会福利制度、民主自由和相对安全。

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2015年恐怖袭击

弗雷泽里克森称，与先知穆罕默德漫画有关的针对丹麦犹太社区的袭击，是影响她观点的因素之一。《耶路撒冷邮报》指出，她可能指的是2015年2月发生在哥本哈根的恐怖袭击。

当年2月14日，一名袭击者袭击了一场支持言论自由的活动，造成一人死亡。次日，他袭击了哥本哈根大犹太会堂，杀害了负责守卫一场成人礼庆祝活动的犹太社区安保志愿者丹·乌赞。随后，该袭击者被丹麦警方击毙。

首相还表示，丹麦保障宗教自由，但该国是一个基督教国家。她支持保留强大的多数文化，并表示不准备在妇女和性少数群体权利的立场上作出让步。

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