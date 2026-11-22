曼联后卫莱尼·约罗在安菲尔德对阵利物浦的比赛第八分钟因对前锋亚历山大·伊萨克犯规而被出示红牌。这是曼联在英超比赛中最快的一次罚下。据BBC Sport报道，主裁判萨姆·巴罗特立即判罚犯规并将约罗罚下。

对伊萨克犯规的事件

罗纳德·阿劳霍向前长传给伊萨克。这名瑞典前锋触球后，约罗从身后与他发生碰撞并将其撞倒。在犯规发生时，伊萨克正沿中路直接向球门推进，附近没有能够为他补位的后卫。

评估这一事件的关键问题是伊萨克能否保持对皮球的控制。在与对手接触前，这名前锋一次触球过重，将球带到了前方数米处。裁判和视频助理裁判约翰·布鲁克斯必须判断，伊萨克是否能比门将森内·拉门斯更早碰到球，以及他是否会获得明显的进球机会。

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VAR为何没有改变判罚

关于剥夺明显进球机会的规则要求评估距离球门的远近、进攻方向、控制皮球的可能性以及球员的位置。BBC Sport称此案处于边界情况：如存在疑问，VAR不应介入，因为进行复核需要裁判出现明显错误。

前利物浦和英格兰国家队中场丹尼·墨菲表示，他对红牌判罚的正当性毫不怀疑。前曼联后卫加里·内维尔也支持这一决定，称约罗的动作迟缓且不谨慎。与此同时，BBC Sport指出，本赛季类似事件获得了不同的评估，因此俱乐部可能提出上诉。

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