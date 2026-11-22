Obrońca Manchesteru United Leny Yoro otrzymał czerwoną kartkę w ósmej minucie meczu z Liverpoolem na Anfield po faulu na napastniku Alexandrze Isaku. Było to najszybsze wykluczenie zawodnika Manchesteru United w meczach Premier League. Jak podaje BBC Sport, sędzia Sam Barrott natychmiast odgwizdał przewinienie i usunął Yoro z boiska.

Incydent z faulem na Isaku

Ronald Araujo posłał długie podanie do Isaka. Szwedzki napastnik dotknął piłki, po czym Yoro zderzył się z nim od tyłu i powalił go na murawę. W chwili przewinienia Isak poruszał się bezpośrednio w kierunku bramki środkiem boiska, a w pobliżu nie było obrońców, którzy mogliby go asekurować.

Kluczową kwestią przy ocenie tego zdarzenia było to, czy Isak zdołałby zachować kontrolę nad piłką. Przed kontaktem z rywalem napastnik mocno ją wypuścił i posłał kilka metrów do przodu. Sędzia oraz asystent wideo John Brooks musieli ustalić, czy Isak zdążyłby do piłki przed bramkarzem Senne Lammensem oraz czy miałby oczywistą okazję do zdobycia gola.

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Dlaczego VAR nie zmienił decyzji

Przepisy dotyczące pozbawienia oczywistej okazji bramkowej wymagają oceny odległości od bramki, kierunku ataku, prawdopodobieństwa kontroli nad piłką oraz ustawienia zawodników. BBC Sport określa ten przypadek jako graniczny: w razie wątpliwości VAR nie powinien interweniować, ponieważ do przeprowadzenia analizy konieczny jest oczywisty błąd sędziego.

Były pomocnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii Danny Murphy powiedział, że nie miał wątpliwości co do zasadności czerwonej kartki. Były obrońca Manchesteru United Gary Neville również poparł tę decyzję, nazywając działania Yoro spóźnionymi i nieostrożnymi. Jednocześnie BBC Sport zauważa, że podobne sytuacje w tym sezonie były oceniane różnie, dlatego klub może złożyć odwołanie.

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