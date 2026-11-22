Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил красную карточку на восьмой минуте матча с «Ливерпулем» на «Энфилде» после фола на форварде Александере Исаке. Это удаление стало самым быстрым для «Манчестер Юнайтед» в матчах Премьер-лиги. Как сообщает BBC Sport, арбитр Сэм Бэрротт сразу зафиксировал нарушение и удалил Йоро.

Эпизод с фолом на Исаке

Рональд Араухо выполнил длинную передачу вперёд на Исака. Шведский нападающий коснулся мяча, после чего Йоро столкнулся с ним сзади и сбил с ног. В момент нарушения Исак двигался прямо к воротам через центральную зону, а защитников, которые могли бы его подстраховать, рядом не было.

Ключевым при оценке эпизода был вопрос, смог бы Исак сохранить контроль над мячом. Перед контактом с соперником нападающий сделал тяжёлое касание и отпустил мяч на несколько метров вперёд. Арбитр и видеоассистент Джон Брукс должны были определить, успел бы Исак добраться до мяча раньше вратаря Сенне Ламменса и имел бы он очевидную возможность забить.

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Почему VAR не изменил решение

Правила относительно лишения очевидной голевой возможности предусматривают оценку расстояния до ворот, направления атаки, вероятности контроля над мячом, а также расположения игроков. BBC Sport называет этот случай пограничным: при наличии сомнений VAR не должен вмешиваться, поскольку для пересмотра необходима очевидная ошибка арбитра.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи заявил, что не сомневался в правомерности красной карточки. Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл также поддержал решение, назвав действия Йоро запоздалыми и неосторожными. В то же время BBC Sport отмечает, что похожие эпизоды в этом сезоне получали разные оценки, поэтому клуб может подать апелляцию.

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