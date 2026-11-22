Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że zwolennicy Hamasu są wrogiem rosnącym w duńskim społeczeństwie, i wezwała do zaostrzenia polityki imigracyjnej. Powiedziała to w wywiadzie dla dziennikarza Joachima B. Olsena, informuje Jerusalem Post.

Według Frederiksen w kraju są ludzie, którzy popierają Hamas, a także tacy, którzy uznają prawa Koranu za ważniejsze od demokracji. Jej zdaniem takie poglądy podważają otwarte, wolne i demokratyczne społeczeństwo.

Surowsza polityka migracyjna

Szefowa duńskiego rządu oświadczyła, że zajmuje twarde stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa i imigracji. Podkreśliła, że kraj musi przeciwdziałać zarówno zagrożeniom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, jeśli chce pozostać społeczeństwem komfortowym do życia.

Frederiksen dodała, że od wielu lat opowiada się za surowszą polityką imigracyjną, w tym jeszcze od czasu pracy jako minister sprawiedliwości. Skrytykowała również wcześniejsze przekonanie Danii, że osoby przybywające z krajów islamskich będą wdzięczne za system socjalny, demokratyczne wolności i względne bezpieczeństwo kraju.

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Ataki terrorystyczne z 2015 roku

Frederiksen wymieniła atak na duńską społeczność żydowską, związany z karykaturami proroka Mahometa, jako jeden z czynników, które wpłynęły na jej poglądy. Jerusalem Post zaznacza, że prawdopodobnie miała na myśli ataki terrorystyczne w Kopenhadze w lutym 2015 roku.

14 lutego tego roku napastnik zaatakował wydarzenie wspierające wolność słowa, w wyniku czego zginęła jedna osoba. Następnego dnia zaatakował Wielką Synagogę w Kopenhadze i zabił Dana Uzana, wolontariusza służby bezpieczeństwa społeczności żydowskiej, który ochraniał uroczystość bat micwy. Później napastnik został zastrzelony przez duńską policję.

Premier oświadczyła również, że Dania gwarantuje wolność wyznania, jednak jest krajem chrześcijańskim. Opowiedziała się za zachowaniem silnej kultury większości i powiedziała, że nie jest gotowa ustąpić w podejściu do praw kobiet i mniejszości seksualnych.

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