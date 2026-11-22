W Stambule tysiące osób wzięły udział w kilkukilometrowym marszu w obronie wolności prasy i swobody wypowiedzi po zamknięciu kilku mediów bliskich opozycji. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na opozycyjną gazetę Cumhuriyet.

Marsz za wolnością prasy

Uczestnicy demonstracji nieśli plakaty z napisami, że prasy nie można zmusić do milczenia. Do akcji wezwała największa partia opozycyjna Yeni.

Według publikacji tureckie media znajdują się pod znaczną presją, a dziennikarze są wielokrotnie zatrzymywani. W ubiegłym tygodniu Sözcü TV, jedna z ostatnich stacji telewizyjnych bliskich opozycji, została przekazana pod przymusowy zarząd państwowy.

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Zamknięcie kanałów i blokada strony internetowej

Wcześniej w Turcji zamknięto kanał telewizyjny Halk TV, a dostęp do strony niezależnego portalu informacyjnego T24 został zablokowany. Dziennikarz Timur Soykan, który wcześniej był zatrzymywany za krytykę rządu, oświadczył, że władze próbują zmusić dziennikarzy do milczenia, jednak im się to nie uda.

Soykan wezwał również opinię publiczną do wsparcia pracowników Halk TV, którzy chcą kontynuować pracę na nowym kanale YouTube. W tegorocznym rankingu wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic Turcja zajmuje 163. miejsce spośród 180 krajów.

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