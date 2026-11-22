Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сторонники ХАМАС являются врагом, который растет внутри датского общества, и призвала к более жесткой иммиграционной политике. Об этом она сказала в интервью журналисту Йоакиму Б. Ольсену, сообщает Jerusalem Post.

По словам Фредериксен, в стране есть люди, которые поддерживают ХАМАС, а также те, кто считает законы Корана выше демократии. По ее мнению, такие взгляды подрывают открытое, свободное и демократическое общество.

Более жесткая миграционная политика

Глава датского правительства заявила, что придерживается жесткой позиции в вопросах безопасности и иммиграции. Она подчеркнула, что страна должна противодействовать как внутренним, так и внешним угрозам, если хочет оставаться обществом, комфортным для жизни.

Фредериксен добавила, что много лет выступает за более строгую иммиграционную политику, в том числе еще со времени работы министром юстиции. Она также раскритиковала прежние представления Дании о том, что прибывшие из исламских стран будут благодарны за социальную систему, демократические свободы и относительную безопасность страны.

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Теракты 2015 года

Одним из факторов, повлиявших на ее взгляды, Фредериксен назвала нападение на еврейскую общину Дании, связанное с карикатурами на пророка Мухаммеда. Jerusalem Post отмечает, что она, вероятно, имела в виду теракты в Копенгагене в феврале 2015 года.

14 февраля того года нападавший атаковал мероприятие в поддержку свободы слова, в результате чего погиб один человек. На следующий день он атаковал Большую синагогу в Копенгагене и убил волонтера службы безопасности еврейской общины Дана Узана, охранявшего празднование бат-мицвы. Позднее нападавшего застрелила датская полиция.

Премьер также заявила, что Дания гарантирует свободу вероисповедания, однако является христианской страной. Она высказалась за сохранение сильной культуры большинства и заявила, что не готова уступать в подходах к правам женщин и сексуальных меньшинств.

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