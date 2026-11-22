Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що прихильники ХАМАС є ворогом, який зростає серед данського суспільства, та закликала до жорсткішої імміграційної політики. Про це вона сказала в інтерв’ю журналісту Йоакіму Б. Ольсену, повідомляє Jerusalem Post.

За словами Фредеріксен, у країні є люди, які підтримують ХАМАС, а також ті, хто вважає закони Корану вищими за демократію. На її думку, такі погляди підривають відкрите, вільне та демократичне суспільство.

Жорсткіша міграційна політика

Очільниця данського уряду заявила, що дотримується жорсткої позиції у питаннях безпеки та імміграції. Вона наголосила, що країна має протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам, якщо прагне залишатися суспільством, комфортним для життя.

Фредеріксен додала, що багато років виступає за суворішу імміграційну політику, зокрема ще з часу роботи міністеркою юстиції. Вона також розкритикувала попередні уявлення Данії про те, що прибулі з ісламських країн будуть вдячні за соціальну систему, демократичні свободи та відносну безпеку країни.

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Теракти 2015 року

Одним із чинників, що вплинули на її погляди, Фредеріксен назвала напад проти єврейської громади Данії, пов’язаний із карикатурами на пророка Мухаммеда. Jerusalem Post зазначає, що вона, ймовірно, мала на увазі теракти в Копенгагені у лютому 2015 року.

14 лютого того року нападник атакував захід на підтримку свободи слова, внаслідок чого загинула одна людина. Наступного дня він атакував Велику синагогу в Копенгагені та вбив волонтера служби безпеки єврейської громади Дана Узана, який охороняв святкування бат-міцви. Згодом нападника застрелила данська поліція.

Прем’єрка також заявила, що Данія гарантує свободу віросповідання, однак є християнською країною. Вона висловилася за збереження сильної культури більшості та сказала, що не готова поступатися підходами до прав жінок і сексуальних меншин.

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