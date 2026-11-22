前丹佛野马队线卫、长期担任ESPN分析师的汤姆·杰克逊去世，享年75岁。他的家人向ESPN证实了其死讯，据《卫报》报道。

NFL生涯

杰克逊的NFL职业生涯全部14个赛季都效力于丹佛野马队。他两次入选全职业队，并帮助球队打进两届超级碗。

1992年，杰克逊入选野马队名人环。球队在一份声明中称他是球队历史上最受喜爱的球员之一，也是传奇“Orange Crush”防守的关键成员。俱乐部还提到了他的领导力、在比赛中的不妥协精神，以及他与队友和球迷之间的温暖关系。

在ESPN的29年

杰克逊于1986年结束球员生涯后开始从事电视工作。在29年间，他一直是ESPN NFL报道的重要组成部分，尤其与克里斯·伯曼共同参与NFL Primetime和Sunday NFL Countdown节目。

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2016年，杰克逊结束了在ESPN的工作；2019年，他曾短暂回归，参与NFL Primetime的数字版节目。2015年，美国职业橄榄球名人堂授予他皮特·罗泽尔奖，以表彰他在体育广播领域的成就。

同事的反应

ESPN主席吉米·皮塔罗表示，杰克逊兼具全职业球员的权威、分析师的才能以及能引起几代橄榄球迷共鸣的真诚。伯曼称杰克逊是他在职业和个人生活中最好的朋友，并表示两人共事了约30年。

杰克逊身后留下妻子詹妮弗以及女儿泰勒和摩根。

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