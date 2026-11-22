В возрасте 75 лет умер бывший лайнбекер Denver Broncos и многолетний аналитик ESPN Том Джексон. Его семья подтвердила смерть ESPN, сообщает The Guardian.

Карьера в НФЛ

Джексон провел все 14 сезонов своей карьеры в НФЛ в составе Denver Broncos. Он дважды избирался в сборную All-Pro и помог команде выйти в два Супербоула.

В 1992 году Джексона включили в Ring of Fame клуба Broncos. В заявлении команды его назвали одним из самых любимых игроков в истории франшизы и ключевой частью легендарной защиты Orange Crush. В клубе отметили его лидерство, бескомпромиссность в игре, а также теплые отношения с партнерами и болельщиками.

29 лет на ESPN

После завершения игровой карьеры в 1986 году Джексон начал работать на телевидении. На протяжении 29 лет он был важной частью освещения НФЛ на ESPN, в частности работал в программах NFL Primetime и Sunday NFL Countdown вместе с Крисом Берманом.

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В 2016 году Джексон завершил работу на ESPN, а в 2019-м ненадолго вернулся для цифрового выпуска NFL Primetime. В 2015 году Зал славы профессионального футбола США отметил его премией Пита Розелла за достижения в спортивном вещании.

Реакция коллег

Глава ESPN Джимми Питаро заявил, что Джексон сочетал авторитет игрока All-Pro, талант аналитика и искренность, которая находила отклик у нескольких поколений футбольных болельщиков. Берман назвал Джексона своим лучшим другом как в профессиональной, так и в личной жизни и отметил, что они работали вместе около 30 лет.

У Джексона остались жена Дженнифер и дочери Тейлор и Морган.

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