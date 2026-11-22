W wieku 75 lat zmarł były linebacker Denver Broncos i wieloletni analityk ESPN Tom Jackson. Jego rodzina potwierdziła jego śmierć ESPN, informuje The Guardian.

Kariera w NFL

Jackson spędził wszystkie 14 sezonów swojej kariery w NFL w Denver Broncos. Dwukrotnie wybierano go do drużyny All-Pro, a także pomógł zespołowi dotrzeć do dwóch Super Bowl.

W 1992 roku Jackson został włączony do Ring of Fame klubu Broncos. W oświadczeniu zespołu nazwano go jednym z najbardziej lubianych zawodników w historii klubu oraz kluczową częścią legendarnej defensywy Orange Crush. Klub podkreślił jego przywództwo, bezkompromisowość w grze, a także ciepłe relacje z kolegami z zespołu i kibicami.

29 lat w ESPN

Po zakończeniu kariery zawodniczej w 1986 roku Jackson rozpoczął pracę w telewizji. Przez 29 lat był ważną częścią relacji ESPN z NFL, w tym pracował przy programach NFL Primetime i Sunday NFL Countdown razem z Chrisem Bermanem.

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W 2016 roku Jackson zakończył pracę w ESPN, a w 2019 roku na krótko powrócił do cyfrowego wydania NFL Primetime. W 2015 roku Pro Football Hall of Fame uhonorowało go nagrodą Pete'a Rozelle'a za osiągnięcia w transmisjach sportowych.

Reakcja kolegów

Prezes ESPN Jimmy Pitaro oświadczył, że Jackson łączył autorytet zawodnika All-Pro, talent analityka i szczerość, która trafiała do kilku pokoleń fanów futbolu. Berman nazwał Jacksona swoim najlepszym przyjacielem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, oraz zaznaczył, że pracowali razem około 30 lat.

Jacksona przeżyli żona Jennifer oraz córki Taylor i Morgan.

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