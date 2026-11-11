Rząd Queensland w Australii opublikował projekt planu wodnego, który przewiduje ograniczone pozyskiwanie wody powodziowej w dorzeczu jeziora Eyre na potrzeby rolnictwa. Jak informuje ABC News Australia, zmiany mogą pozwolić właścicielom gruntów gromadzić do 1 tys. megalitrów, czyli 1 mld litrów, spływu powierzchniowego.

Woda ma być wykorzystywana do uprawy roślin paszowych w okresach suszy, na potrzeby ekologicznych łańcuchów dostaw zwierząt gospodarskich oraz obiektów społecznych. Projekt przewiduje również podwojenie ilości nieprzydzielonej wody do 27 tys. megalitrów.

Woda powodziowa dla gospodarstw

Rzeki i strumienie dorzeczy Georginy i Diamantiny przez większą część roku wysychają, jednak monsunowe deszcze w porze mokrej tworzą silne fale powodziowe, które kierują się ku Kati Thanda – jezioru Eyre w Australii Południowej. Zgodnie z obecnym planem, który wygasa w 2027 roku, właściciele gruntów mogą podczas powodzi pozyskiwać wodę bez licencji na potrzeby domowe lub dla zwierząt gospodarskich.

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Rolnik David Butt, który pracuje w pobliżu źródeł rzeki Diamantina, oświadczył, że podczas znacznych powodzi wody wystarcza do jej gromadzenia. Jednocześnie uważa, że pobór powinien być ograniczony poziomem wody, ponieważ w niektórych latach rzeka ma niewielki przepływ.

Obawy dotyczące wpływu na dolny bieg rzek

Hodowczyni zwierząt Janet Brooke, której gospodarstwo znajduje się w pobliżu granicy Queensland i Australii Południowej, ostrzegła, że gospodarstwa położone niżej w biegu rzek zależą od wody powodziowej, która zalewa pastwiska i umożliwia wzrost trawy. Jak podkreśliła, nawet niewielkie prace ziemne mogą znacząco wpływać na naturalny ruch wody.

David Phelps, szef organizacji ekologicznej Desert Channels Queensland, stwierdził, że projekt nie zawiera modelowania wpływu poboru wody. Ocena środowiskowa Departamentu Zasobów Wodnych Queensland, opublikowana w czerwcu 2026 roku, wskazała, że modelowane dane dotyczące spływu w dorzeczu nie są dostępne, całkowita ilość wody jest nieznana, a wpływ na tereny podmokłe został zbadany w niewystarczającym stopniu. Minister zasobów wodnych Queensland Ann Leahy oświadczyła, że rząd rozważy dodatkowe modelowanie. Konsultacje dotyczące projektu trwają do 16 grudnia.

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