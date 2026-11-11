Правительство Квинсленда в Австралии опубликовало проект водного плана, предусматривающий ограниченный сбор паводковой воды в бассейне озера Эйр для сельского хозяйства. Как сообщает ABC News Australia, изменения могут позволить землевладельцам накапливать до 1 тыс. мегалитров, или 1 млрд литров, поверхностного стока.

Воду предлагается использовать для выращивания кормовых культур в засушливые периоды, нужд органических цепочек поставок скота и общественных объектов. Проект также предусматривает удвоение объема нераспределенной воды до 27 тыс. мегалитров.

Паводковая вода для ферм

Реки и ручьи бассейнов Джорджины и Дайамантины большую часть года пересыхают, однако муссонные дожди во влажный сезон формируют мощные паводковые потоки, направляющиеся к Кати-Танда — озеру Эйр в Южной Австралии. Согласно действующему плану, срок которого истекает в 2027 году, землевладельцы могут собирать воду во время паводков без лицензии для бытовых нужд или скота.

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Фермер Дэвид Батт, работающий недалеко от истоков реки Дайамантина, заявил, что во время значительных паводков воды достаточно для накопления. Вместе с тем он считает, что отбор следует ограничивать уровнем воды, поскольку в отдельные годы река имеет небольшой сток.

Опасения по поводу воздействия на нижнее течение

Животновод Джанет Брук, чья ферма расположена возле границы Квинсленда и Южной Австралии, предупредила, что хозяйства ниже по течению зависят от паводковой воды для затопления пастбищ и роста травы. По ее словам, даже небольшие земляные работы могут существенно влиять на естественное движение воды.

Руководитель природоохранной организации Desert Channels Queensland Дэвид Фелпс заявил, что проект не содержит моделирования воздействия отбора воды. Экологическая оценка Департамента водных ресурсов Квинсленда, опубликованная в июне 2026 года, указала, что смоделированные данные о стоке в бассейне недоступны, общий объем воды неизвестен, а воздействие на водно-болотные угодья изучено недостаточно. Министр водных ресурсов Квинсленда Энн Лихи заявила, что правительство рассмотрит возможность дополнительного моделирования. Консультации по проекту продолжаются до 16 декабря.

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