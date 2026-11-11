澳大利亚昆士兰州政府公布了一份水资源计划草案， предусматривает在艾尔湖盆地有限收集洪水水源用于农业。正如澳大利亚广播公司新闻报道，这些调整可能允许土地所有者蓄积最多1000兆升，即10亿升的地表径流。

拟将这些水用于在干旱时期种植饲料作物、满足有机牲畜供应链的需求以及社区设施的需求。该草案还 предусматривает将未分配水量增加一倍至2.7万兆升。

用于农场的洪水水源

乔治娜和戴阿曼蒂纳盆地的河流和溪流一年中大部分时间干涸，但雨季的季风降雨会形成强大的洪水流，并流向南澳大利亚的卡蒂桑达—艾尔湖。根据将于2027年到期的现行计划，土地所有者可在洪水期间无需许可证收集水，用于生活需求或牲畜。

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在戴阿曼蒂纳河源头附近经营的农民戴维·巴特表示，在发生重大洪水时，水量足以蓄积。同时，他认为取水应受到水位限制，因为这条河在某些年份流量很小。

对下游影响的担忧

畜牧业者珍妮特·布鲁克的农场位于昆士兰州与南澳大利亚州边界附近。她警告称，下游农场依赖洪水水源淹灌牧场并促进牧草生长。她表示，即使是小规模土方工程，也可能显著影响水的自然流动。

环保组织Desert Channels Queensland负责人戴维·费尔普斯表示，该草案没有包含取水影响的建模。昆士兰州水资源部门于2026年6月公布的一项环境评估指出，无法获得该盆地径流的模拟数据，水的总量未知，对湿地的影响研究不足。昆士兰州水资源部长安·利希表示，政府将考虑进行额外建模。有关该草案的咨询将持续至12月16日。

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