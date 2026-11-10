西班牙托莱多大教堂举行追思弥撒，悼念在马德里—塞维利亚线路两列高速列车相撞事故中遇难的69人。教堂中央摆放了69支蜡烛，每支蜡烛纪念一名遇难者。事故地点附近小镇乌尔达的居民轮流在一座专门运到托莱多的十字架旁放置蜡烛，Tagesschau报道。

大教堂内的追悼仪式

西班牙国王费利佩六世和王后莱蒂齐亚出席了仪式。遇难者亲属中包括安娜·贝尼特斯，她在事故中失去了哥哥达维德。她诵读了《使徒保罗致帖撒罗尼迦人前书》的一段经文，结尾是：“要用这些话彼此安慰。”

经常乘坐这条线路高速列车的人们也来到大教堂。芭芭拉·莫莱罗表示，事故发生前，她每天乘坐AVE列车从托莱多前往马德里，灾难的消息让她一整天都无法释怀。

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碰撞原因正在调查

事故原因尚未最终确定。据Tagesschau报道，马德里调度中心向其中一列列车发出了继续行驶的信号。该列车以接近每小时200公里的速度行驶，撞上了另一列仍停留在轨道上的列车。

代理交通部长卡洛斯·奎尔波和最大反对党人民党领袖阿尔韦托·努涅斯·费霍也出席了追悼仪式。人民党籍乌尔达市议会议员皮拉尔·费尔南德斯表示，当晚对她而言最重要的是69个家庭的悲剧以及仍留在医院的人们，而不是政治分歧。

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