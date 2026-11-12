美国房屋销售降至16年来最低水平——《卫报》

美国10月二手房销售降至16年来的最低水平。已建成住房的销售量为375万套，比上一年10月减少8.8%。

据《卫报》报道，该数据由美国全国房地产经纪人协会公布。该国中西部、南部和西部的销售量下降，而东北部则保持不变。二手房售价中位数略有上涨，达到416,700美元。

高抵押贷款利率

美国最常见的30年期抵押贷款平均利率维持在7.18%左右。这接近三年来的高点，也与2023年录得的7.79%水平相差不远。疫情期间，这类贷款的平均利率略高于3%。

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美国全国房地产经纪人协会首席经济学家劳伦斯·云表示，当抵押贷款利率处于自2000年以来的最高水平时，购房很困难，2023年的一个月除外。他说，因此销售量降至自2010年8月以来的最低水平。

需求也在减弱

9月已签署但尚未完成交割的住房交易数量降至该协会有记录以来的最低水平。同月，30年期抵押贷款利率近两年来首次超过7%。

抵押贷款利率受到美国联邦储备系统利率变化的影响。9月，该监管机构自2023年以来首次加息，目前利率区间为3.75%至4%。Realtor.com经济学家丹妮尔·黑尔称，市场状况是金融条件急剧变化和大选前不确定性的结果。

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