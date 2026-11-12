Продажі житла у США впали до мінімуму за 16 років — The Guardian

У США продажі вторинного житла в жовтні впали до найнижчого рівня за 16 років. Обсяг продажів уже збудованого житла становив 3,75 млн — на 8,8% менше, ніж у жовтні попереднього року.

Як повідомляє The Guardian, дані оприлюднила Національна асоціація рієлторів США. Продажі скоротилися на Середньому Заході, Півдні та Заході країни, тоді як на Північному Сході залишилися без змін. Медіанна ціна вторинного житла дещо зросла — до 416 700 доларів.

Високі ставки за іпотекою

Середня ставка за 30-річною іпотекою, найпоширенішою у США, тримається поблизу 7,18%. Це майже трирічний максимум і недалеко від рівня 7,79%, зафіксованого у 2023 році. Під час пандемії середні ставки за такими кредитами становили трохи понад 3%.

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Головний економіст Національної асоціації рієлторів Лоуренс Юн заявив, що купувати житло складно, коли іпотечні ставки є найвищими з 2000 року, за винятком одного місяця у 2023-му. За його словами, через це продажі опустилися до мінімуму від серпня 2010 року.

Попит також слабшає

Кількість підписаних, але ще не закритих угод із житлом у вересні досягла найнижчого рівня за всю історію спостережень асоціації. Того ж місяця ставка за 30-річними іпотечними кредитами вперше майже за два роки перевищила 7%.

На іпотечні ставки впливали зміни процентних ставок Федеральної резервної системи США. У вересні регулятор уперше з 2023 року підвищив ставку, а її поточний діапазон становить від 3,75% до 4%. Економістка Realtor.com Даніель Гейл назвала ситуацію на ринку наслідком різкої зміни фінансових умов і невизначеності напередодні виборів.

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