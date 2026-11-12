Продажи жилья в США упали до минимума за 16 лет — The Guardian

В США продажи вторичного жилья в октябре упали до самого низкого уровня за 16 лет. Объем продаж уже построенного жилья составил 3,75 млн — на 8,8% меньше, чем в октябре предыдущего года.

Как сообщает The Guardian, данные опубликовала Национальная ассоциация риелторов США. Продажи сократились на Среднем Западе, Юге и Западе страны, тогда как на Северо-Востоке остались без изменений. Медианная цена вторичного жилья несколько выросла — до 416 700 долларов.

Высокие ставки по ипотеке

Средняя ставка по 30-летней ипотеке, наиболее распространенной в США, держится около 7,18%. Это почти трехлетний максимум и недалеко от уровня 7,79%, зафиксированного в 2023 году. Во время пандемии средние ставки по таким кредитам составляли чуть более 3%.

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Главный экономист Национальной ассоциации риелторов Лоуренс Юн заявил, что покупать жилье сложно, когда ипотечные ставки являются самыми высокими с 2000 года, за исключением одного месяца в 2023 году. По его словам, из-за этого продажи опустились до минимума с августа 2010 года.

Спрос также ослабевает

Количество подписанных, но еще не закрытых сделок с жильем в сентябре достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений ассоциации. В том же месяце ставка по 30-летним ипотечным кредитам впервые почти за два года превысила 7%.

На ипотечные ставки влияли изменения процентных ставок Федеральной резервной системы США. В сентябре регулятор впервые с 2023 года повысил ставку, а ее текущий диапазон составляет от 3,75% до 4%. Экономистка Realtor.com Даниэль Гейл назвала ситуацию на рынке следствием резкого изменения финансовых условий и неопределенности в преддверии выборов.

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