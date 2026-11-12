W USA sprzedaż mieszkań z rynku wtórnego w październiku spadła do najniższego poziomu od 16 lat. Sprzedaż wcześniej wybudowanych domów wyniosła 3,75 mln, czyli o 8,8% mniej niż w październiku poprzedniego roku.

Jak informuje The Guardian, dane opublikowało amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Sprzedaż spadła na Środkowym Zachodzie, Południu i Zachodzie kraju, podczas gdy na Północnym Wschodzie pozostała bez zmian. Mediana ceny mieszkań z rynku wtórnego nieznacznie wzrosła — do 416 700 dolarów.

Wysokie stopy kredytów hipotecznych

Średnia stopa 30-letniego kredytu hipotecznego, najpowszechniejszego w USA, utrzymuje się w pobliżu 7,18%. To poziom bliski trzyletniemu maksimum i niedaleki od 7,79% odnotowanych w 2023 roku. W czasie pandemii średnie stopy takich kredytów wynosiły niewiele ponad 3%.

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Główny ekonomista Narodowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Lawrence Yun oświadczył, że zakup mieszkania jest trudny, gdy stopy kredytów hipotecznych są najwyższe od 2000 roku, z wyjątkiem jednego miesiąca w 2023 roku. Jak powiedział, z tego powodu sprzedaż spadła do najniższego poziomu od sierpnia 2010 roku.

Popyt również słabnie

Liczba podpisanych, lecz jeszcze niezamkniętych transakcji mieszkaniowych we wrześniu osiągnęła najniższy poziom w historii obserwacji stowarzyszenia. W tym samym miesiącu stopa 30-letnich kredytów hipotecznych po raz pierwszy od niemal dwóch lat przekroczyła 7%.

Na stopy kredytów hipotecznych wpływały zmiany stóp procentowych Rezerwy Federalnej USA. We wrześniu regulator po raz pierwszy od 2023 roku podniósł stopę, a jej obecny przedział wynosi od 3,75% do 4%. Ekonomistka Realtor.com Danielle Hale nazwała sytuację na rynku konsekwencją gwałtownej zmiany warunków finansowych i niepewności przed wyborami.

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