11月12日，中国和美国在北京举行政治对话，此前预计中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普将在亚太经济合作组织峰会上会面。据阿纳多卢通讯社援引中国国家通讯社新华社的消息报道。

北京政治对话

2026年中美政治对话的与会者交换了坦诚、深入和建设性的意见。会议议题是新时代的美中关系，以及在亚太地区和世界发生变化的背景下寻求适当的应对方式。

中国共产党中央委员会对外联络部部长刘海星表示，中美稳定、健康、可持续的关系符合两国人民的利益，对亚太地区和世界的和平与繁荣至关重要。

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他表示，双方应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，并夯实战略稳定的建设性关系基础。美方代表呼吁加强对话和接触，扩大互利合作，并致力于双边关系的长期发展。

预计举行的领导人会晤

参加会谈的包括美国政党、战略界和商界代表，以及中国政府机构、地方政府、智库、大学和社会组织的代表。

预计习近平和特朗普将于11月18日至19日在深圳举行的亚太经合组织领导人峰会上会谈。这将是特朗普2026年第二次访问中国。今年在北京和华盛顿举行的两次峰会上，两国领导人同意在尊重、公平和互惠的基础上发展战略稳定的建设性关系。

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