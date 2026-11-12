Китай и США 12 ноября провели в Пекине политический диалог в преддверии ожидаемой встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на китайское государственное агентство Xinhua.

Политический диалог в Пекине

Участники Китайско-американского политического диалога 2026 обменялись откровенными, обстоятельными и конструктивными мнениями. Темой встречи были отношения США и Китая в новую эпоху и поиск надлежащего подхода в условиях изменений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

Глава Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Хайсин заявил, что стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США отвечают интересам народов обеих стран и важны для мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

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По его словам, стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также укреплять основу конструктивных отношений стратегической стабильности. Американские представители призвали усиливать диалог и контакты, расширять взаимовыгодное сотрудничество и работать над долгосрочным развитием двусторонних отношений.

Ожидаемая встреча лидеров

В переговорах участвовали представители американских политических партий, стратегических и деловых кругов, а также китайских правительственных структур, местных властей, аналитических центров, университетов и общественных организаций.

Ожидается, что Си Цзиньпин и Трамп проведут переговоры 18–19 ноября в Шэньчжэне на саммите лидеров АТЭС. Это должна стать вторая поездка Трампа в Китай в 2026 году. Во время двух саммитов в Пекине и Вашингтоне в этом году лидеры договорились развивать конструктивные отношения стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности.

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