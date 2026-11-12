Китай і США провели політичний діалог перед самітом АТЕС — Anadolu Agency

Китай і США 12 листопада провели в Пекіні політичний діалог напередодні очікуваної зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на китайське державне агентство Xinhua.

Політичний діалог у Пекіні

Учасники Китайсько-американського політичного діалогу 2026 обмінялися відвертими, ґрунтовними та конструктивними думками. Темою зустрічі були відносини США та Китаю в нову епоху і пошук належного підходу в умовах змін в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та світі.

Керівник Міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Лю Хайсін заявив, що стабільні, здорові та стійкі відносини між Китаєм і США відповідають інтересам народів обох країн і є важливими для миру й процвітання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та світі.

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За його словами, сторони мають дотримуватися принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, а також зміцнювати основу конструктивних відносин стратегічної стабільності. Американські представники закликали посилювати діалог і контакти, розширювати взаємовигідну співпрацю та працювати над довгостроковим розвитком двосторонніх відносин.

Очікувана зустріч лідерів

У переговорах брали участь представники американських політичних партій, стратегічних і ділових кіл, а також китайських урядових структур, місцевої влади, аналітичних центрів, університетів і громадських організацій.

Сі Цзіньпін і Трамп, як очікується, проведуть переговори 18–19 листопада у Шеньчжені на саміті лідерів АТЕС. Це має бути друга поїздка Трампа до Китаю у 2026 році. Під час двох самітів у Пекіні та Вашингтоні цього року лідери домовилися розвивати конструктивні відносини стратегічної стабільності на основі поваги, справедливості та взаємності.

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