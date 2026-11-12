Chiny i Stany Zjednoczone przeprowadziły 12 listopada w Pekinie dialog polityczny przed oczekiwanym spotkaniem przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na chińską państwową agencję Xinhua.

Dialog polityczny w Pekinie

Uczestnicy Chińsko-Amerykańskiego Dialogu Politycznego 2026 wymienili szczere, pogłębione i konstruktywne opinie. Tematem spotkania były relacje USA i Chin w nowej erze oraz poszukiwanie właściwego podejścia w warunkach zmian w regionie Azji i Pacyfiku i na świecie.

Szef Wydziału Międzynarodowego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Liu Haixing oświadczył, że stabilne, zdrowe i trwałe stosunki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi leżą w interesie narodów obu krajów i są ważne dla pokoju oraz dobrobytu w regionie Azji i Pacyfiku i na świecie.

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Według niego strony powinny przestrzegać zasad wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i obopólnie korzystnej współpracy, a także wzmacniać fundament konstruktywnych relacji opartych na stabilności strategicznej. Przedstawiciele USA wezwali do intensyfikacji dialogu i kontaktów, rozszerzania obopólnie korzystnej współpracy oraz działania na rzecz długoterminowego rozwoju stosunków dwustronnych.

Oczekiwane spotkanie liderów

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele amerykańskich partii politycznych, środowisk strategicznych i biznesowych, a także chińskich struktur rządowych, władz lokalnych, ośrodków analitycznych, uniwersytetów i organizacji społecznych.

Oczekuje się, że Xi Jinping i Trump przeprowadzą rozmowy 18–19 listopada w Shenzhen podczas szczytu przywódców APEC. Ma to być druga podróż Trumpa do Chin w 2026 roku. Podczas dwóch tegorocznych szczytów w Pekinie i Waszyngtonie liderzy uzgodnili rozwijanie konstruktywnych relacji opartych na stabilności strategicznej, szacunku, sprawiedliwości i wzajemności.

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