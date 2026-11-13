В Германии министр Катарина Райхе готовит экстренный закон об использовании старых угольных и нефтяных электростанций в качестве аварийного резерва. Об этом сообщает Der Spiegel.

Экстренный закон

По данным издания, Райхе, которая является политиком Христианско-демократического союза Германии, планирует вернуть старые электростанции в аварийный резерв. Речь идет именно о подготовке законодательного решения, а не об уже принятом законе или вводе этих объектов в эксплуатацию.

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Ситуация с газовыми хранилищами

Причиной подготовки такого шага является низкий уровень запасов в немецких газохранилищах. Der Spiegel отмечает, что хранилища заполнены на уровне, который редко бывает настолько низким, и зимой это может привести к высоким ценам.

Издание также пишет, что министерство Райхе в течение нескольких месяцев мало делало для реагирования на ситуацию с запасами газа. Описывая подготовку законопроекта, Der Spiegel называет его экстренным планом.

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