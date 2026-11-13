Reiche przygotowuje rezerwę ze starych elektrowni węglowych i naftowych — Der Spiegel
W Niemczech minister Katharina Reiche przygotowuje ustawę nadzwyczajną dotyczącą wykorzystania starych elektrowni węglowych i naftowych jako rezerwy awaryjnej. Poinformował o tym Der Spiegel.
Ustawa nadzwyczajna
Według publikacji Reiche, która jest polityczką niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, planuje przywrócić stare elektrownie do rezerwy awaryjnej. Chodzi właśnie o przygotowanie rozwiązania legislacyjnego, a nie o już uchwaloną ustawę ani uruchomienie tych obiektów.
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Sytuacja ze zbiornikami gazu
Powodem przygotowania takiego kroku jest niski poziom zapasów w niemieckich magazynach gazu. Der Spiegel zauważa, że magazyny są wypełnione na poziomie, który rzadko bywa aż tak niski, a zimą może to spowodować wysokie ceny.
Publikacja pisze również, że ministerstwo Reiche przez kilka miesięcy niewiele robiło, aby zareagować na sytuację z zapasami gazu. Opisując przygotowanie projektu ustawy, Der Spiegel nazywa go planem nadzwyczajnym.