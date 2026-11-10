Łotewska linia lotnicza airBaltic zwróciła się do Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku z wnioskiem o zgodę na rozwiązanie umów leasingu kolejnych trzech samolotów Airbus A220-300. Chodzi o maszyny o rejestracjach YL-CSN, YL-CSL i YL-CSM, informuje Baltic News Network.

Samoloty nie są objęte planami floty

Wniosek złożono 6 listopada. Linia prosi, aby rozwiązanie umów weszło w życie 25 listopada, choć rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 9 grudnia. Firma oświadczyła, że po ocenie długoterminowych potrzeb floty samoloty te nie są już częścią jej przyszłych planów operacyjnych i biznesowych.

airBaltic zaznaczyła również, że koszty wynikające z odpowiednich umów leasingowych przewyższają obecne stawki rynkowe za porównywalne samoloty. Michael Cox, prezes i dyrektor generalny doradcy przewoźnika ds. restrukturyzacji Seabury Global Advisors, stwierdził w oświadczeniu dla sądu, że utrzymywanie nadwyżkowych samolotów będzie generować koszty bez odpowiadających im korzyści ekonomicznych.

Samolot w barwach łotewskiej flagi

Według archiwów agencji LETA samolot YL-CSL dostarczono w listopadzie 2018 roku i pomalowano w barwy łotewskiej flagi z okazji stulecia Łotwy. airBaltic otrzymała YL-CSN pod koniec września 2018 roku, a YL-CSM na początku grudnia tego samego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgodnie z załącznikiem do wniosku sądowego płatowce wszystkich trzech samolotów znajdują się na lotnisku w Rydze. Po jednym silniku z YL-CSN i YL-CSM znajduje się w zakładzie Collins Aerospace w Tuluzie we Francji. Leasingodawcą YL-CSN jest zarejestrowana w Irlandii spółka MACH AOE 2 Designated Activity Company, natomiast dwa pozostałe samoloty są leasingowane od EOS Aviation 18 (Ireland) Limited.

Zmniejszenie floty w ramach restrukturyzacji

30 października airBaltic zwróciła się już do tego samego sądu o zgodę na rozwiązanie leasingu sześciu Airbusów A220-300. Tym samym w ramach restrukturyzacji przewoźnik prosi o zgodę na zwrot łącznie dziewięciu samolotów. Firma planuje także dalej zmniejszać flotę, zwracając inne leasingowane samoloty i nadwyżkowe zapasowe silniki.

Z danych przedłożonych sądowi wynika, że flota airBaltic składa się z 54 Airbusów A220-300: 46 z nich firma leasinguje, a kolejnych osiem jest jej własnością. W październiku sąd zatwierdził dla przewoźnika finansowanie DIP w wysokości do 350 mln euro na czas postępowania Chapter 11. Linia oświadczyła, że będzie wykonywać loty zgodnie z rozkładem, a obecne bilety i rezerwacje pozostaną ważne.

Czytaj nas na