拉脱维亚航空公司airBaltic已向美国纽约南区破产法院提出动议，请求允许终止另外三架空客A220-300飞机的租赁协议。据Baltic News Network报道，这些飞机的注册号为YL-CSN、YL-CSL和YL-CSM。

这些飞机不在机队规划中

该动议于11月6日提交。航空公司请求于11月25日终止协议生效，尽管该案听证会定于12月9日举行。该公司表示，在评估长期机队需求后，这些飞机已不再纳入其未来运营和业务计划。

airBaltic还表示，相关租赁协议的成本高于同类飞机目前的市场费率。该承运商重组顾问Seabury Global Advisors的董事长兼首席执行官迈克尔·考克斯在向法院提交的声明中表示，保留多余飞机将产生费用，却没有相应的经济效益。

涂装为拉脱维亚国旗颜色的飞机

根据LETA通讯社档案，YL-CSL飞机于2018年11月交付，并为纪念拉脱维亚独立百年而涂装为拉脱维亚国旗颜色。airBaltic于2018年9月底接收YL-CSN，并于同年12月初接收YL-CSM。

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根据法院文件的附件，三架飞机的机体均位于里加机场。YL-CSN和YL-CSM各有一台发动机位于法国图卢兹的Collins Aerospace工厂。YL-CSN的出租方是注册于爱尔兰的MACH AOE 2 Designated Activity Company，另外两架飞机则从EOS Aviation 18 (Ireland) Limited租赁。

重组框架下缩减机队

10月30日，airBaltic已向同一法院请求允许终止六架空客A220-300飞机的租赁。因此，作为重组的一部分，该承运商正请求获准总共归还九架飞机。该公司还计划通过归还其他租赁飞机和多余的备用发动机，继续缩减机队。

根据提交给法院的数据，airBaltic的机队由54架空客A220-300组成：其中46架为租赁飞机，另外8架为公司所有。10月，法院批准该承运商在Chapter 11程序期间获得最高3.5亿欧元的DIP融资。该航空公司表示，将按计划执飞航班，现有机票和预订仍然有效。

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